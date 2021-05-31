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В последний день весны температура в Московском регионе будет на 6 градусов ниже нормы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Мая 2021, 11:39
В понедельник температурный фон в столичном регионе из-за холодных северо-восточных ветров останется на 5-6 градусов ниже многолетней нормы, информируется на сайте «Метеовести».
В Москве ожидается плюс 13-15 градусов, в Подмосковье - плюс 11-16 градусов. Осадки в регионе маловероятны, из-за облаков будет выглядывать солнце.
Ранее синоптики предупредили о вероятности ночных заморозков в Подмосковье на этой неделе. Особенно холодными будут ночи на востоке и северо-востоке региона. Потепление ожидается к следующим выходным.
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