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Благоустройство территорий является одним из приоритетов работы властей Подмосковья

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Мая 2021, 11:41

В число приоритетов работы властей Подмосковья входит благоустройство территорий, где можно комфортно провести время с семьей, сказано в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Наша задача, чтобы в каждом городе Подмосковья житель видел перемены: благоустройство, сельское хозяйство, чистота, ремонт подъездов, дворов, рабочие места – все это для нас очень важно», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Например, в Шаховской за три года установили стелы на въезде, обновили сквер с мемориальным комплексом, в пешеходной зоне появились перголы. По президентскому проекту благоустроили центр города.

В 2021 году планируют построить универсальную детскую игровую площадку в парке аттракционов. Там будет спецоборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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