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Андрей Воробьев рассказал о важных задачах, стоящих перед властями Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Мая 2021, 11:42
Задача правительства Подмосковья состоит в том, чтобы жители региона видели изменения к лучшему, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас хватает ресурсов для всех без исключения территорий. <...> Благоустройство, сельское хозяйство, чистота, ремонт подъездов и дворов, рабочие места - все это для нас очень важно», - сообщил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, также для властей региона важно, чтобы в каждом городе Подмосковья человек мог сказать, какие перемены он видит.
Он отметил важность развития сельского хозяйства для Подмосковья.
«По сыру мы сейчас в стране №1. По ягодам в следующем году мы будем №1. По молоку мы наращиваем производство», - сказал губернатор.
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