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12 семей с детьми‑инвалидами из Красногорска получили выплату на школьную форму
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2021, 12:17
С начала года в подмосковном Красногорске 12 семей с детьми-инвалидами получили выплату в размере 13 тыс. руб. на приобретение школьной формы, проинформировали в Красногорском управлении соцзащиты населения.
Подмосковные семьи с детьми-инвалидами могут получить выплату на школьную форму. По словам зампреда правительства Московской области - министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, с начала года выплату за школьную форму получили 815 подмосковных семей, которые поспитывают детей-инвалидов. Ее могут получить те, чей доход на члена семьи ниже 20 370 рублей.
Каклюгина отметила, что выплата предоставляется в рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Размер выплаты составляет 13 020 рублей. Мера поддержки действует для учащихся подмосковных школ, она также распространяется и на тех ребят, кто находится на надомной форме обучения.
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