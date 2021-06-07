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Более 200 ветспециалистов повысили квалификацию в Подмосковье с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2021, 12:19
Свыше 200 ветеринарных специалистов прошли обучение в учебном центре постдипломного образования и повышения квалификации Мособлветлаборатории с начала 2021 года. Об этом информирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Уровень своих профессиональных знаний в очном режиме повысили более 200 слушателей государственной ветеринарной службы области. Обучение проходит по широкому спектру программ в области ветеринарии - как для врачей приема, так и для эпизоотологов и ветеринарно-санитарных экспертов», - сообщил глава подмосковного Минсельхозпрода Сергей Воскресенский.
Занятия проводят преподаватели московских вузов, ведущие специалисты госветслужбы Московской области, ветеринарные врачи узких профилей из негосударственных клиник.
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