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Центр помощи при ДТП открылся в Королеве
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июня 2021, 12:10
В Королеве открылся центр помощи при ДТП, это девятое подобное учреждение на территории Подмосковья, там оказывают информационно-правовую поддержку водителям, попавшим в аварию, информирует пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
«За время существования проект доказал свою эффективность. Сервис уже работает в Красногорске, Одинцове, Мытищах, Истре, Химках, Люберцах, Подольске, Сергиевом Посаде, теперь и в Королеве», - сообщил зампредседателя правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.
Дорожно-транспортное происшествие можно оформить самостоятельно с помощью европротокола, если при аварии с участием 2 автомобилей и без пострадавших у обоих участников есть действующие полиса ОСАГО. Пока на место ДТП прибудут полицейские, на дороге может образоваться пробка.
Связаться со специалистами центра можно по телефону экстренной службы «112». Они проконсультируют водителей по фотофиксации и оформлению документов, без участия сотрудников ГИБДД.
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