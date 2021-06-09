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5 вузов Подмосковья вошли в топ‑100 лучших в РФ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июня 2021, 12:12
В сотню лучших вузов России вошли 5 учебных заведений из Московской области, при этом 4 из них укрепили свои позиции в рейтинге, информирует пресс-служба министерства образования региона.
Как отметила зампредседателя правительства Подмосковья – министр социального развития области Ирина Каклюгина, агентство RAEX представило десятый рейтинг лучших вузов страны.
По ее словам, в топ лучших по стране вошли университет «Дубна» (62-е место), Московский государственный областной университет (65-е место), Технологический университет в Королеве (71-е место), Орехово-Зуевский университет (88-е место) и Коломенский университет (92-е место).
Также в этом году агентство RAEX составляло рейтинг лучших технических университетов страны. В него вошли университет «Дубна» и Технологический университет в Королеве.
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