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Оперативные службы Мытищ привели в готовность из‑за сбежавшего медведя
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июня 2021, 12:13
По поручению главы Мытищ Виктора Азарова все оперативные службы муниципалитета приведены в боевую готовность из-за бегающего по территории округа медведя, информирует пресс-служба администрации округа.
В Мытищах в районе пансионата «Клязьминское водохранилище» был замечен бурый медведь. В целях безопасности жителей попросили воздержаться от прогулок около пансионата.
Ранее в гольф-клубе «Пирогово» сообщили, что у них на территории нет зверинца. Откуда именно пришел хищник - пока неизвестно, однако его продолжают искать на территории городского округа.
Поисками занимаются правоохранители, сотрудники охотхозяйств Мытищинского и Королевского подразделений, ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья. Министерство экологии и природопользования региона призвало жителей не контактировать с хищником.
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