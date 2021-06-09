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Суд над бывшим замдиректора Росгвардии Милейко начался в Подмосковье
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Общество — 9 Июня 2021, 12:14
В Подмосковье начался суд над бывшим заместителем директора Росгвардии генералом-лейтенантом Сергеем Милейко, который обвиняется в мошенничестве с квартирой в Балашихе, информирует ТАСС.
Слушания идут в Реутовском гарнизонном военном суде. Вторым подсудимым по делу проходит экс-начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии им. Дзержинского Кирилл Прокудин. По просьбе защитников суд привлек в качестве потерпевшей стороны Росимущество.
Милейко обвиняется в мошенничестве при получении квартиры в доме в Балашихе, где его жена открыла парикмахерскую.
По данным СК, в 2011-2012 годах супруга генерала-лейтенанта незаконно получила по заниженной стоимости нежилое помещение. Оно было оформлено с помощью поддельных документов на подставное лицо.
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