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В Котельниках обсудили работу штаба гражданских инициатив
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Общество — 11 Июня 2021, 11:21
В подмосковных Котельниках обсудили концепцию взаимодействия и работу штаба гражданских инициатив, информирует пресс-служба администрации Котельников.
Глава Котельников Сергей Жигалкин встретился с жителем микрорайона Белая Дача Михаилом Половневым для того чтобы обсудить предстоящую работу Штаба гражданских инициатив при главе городского округа. Ранее об этой инициативе стало известно на выступлении главы города в рамках ежегодного отчета. Михаил Половнев – активный коренной житель города, который неравнодушен к его судьбе и старается не пропускать общественные встречи.
В ходе разговора обсудили вопросы по концепции взаимодействия и видению работы штаба. В него обязательно войдут инициативные жители, проживающие в разных микрорайонах. Это гражданские активисты, которым есть что предложить и внести полезные коррективы в жизнь города. Помимо этого у Михаила есть опыт работы с гражданским населением.
Со слов главы, штаб не является прототипом общественной палаты. В городском округе проживает большое количество активных жителей, которые не состоят в общественных организациях и в общественной палате, но имеют ряд предложений, которые поддерживают местные активисты.
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