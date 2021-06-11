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Детские сады Люберец с 15 июня начнут принимать документы на зачисление детей
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Общество — 11 Июня 2021, 11:22
В дошкольных учреждениях городского округа Люберцы с 15 июня начнется прием родителей, получивших электронное направление на портале госуслуг, для зачисления детей на новый учебный год, информирует управление образованием администрации муниципалитета.
«Уважаемые родители! 12 июня заканчивается основной период комплектования новых групп в детских садах на 2021-2022 учебный год. Обращаем ваше внимание, что прием родителей, получивших на портале госуслуг электронное направление, будет осуществляться с 15 июня в детских садах. Графики приема размещены на сайтах дошкольных учреждений.
На приеме родители должны предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка на территории городского округа.
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