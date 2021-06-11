11июня 2021
пятница
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Тишковец спрогнозировал дождливую и холодную погоду в Москве в пятницу
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Общество — 11 Июня 2021, 11:23
В пятницу в столице пасмурно, накрапывает дождь, в этот день ожидается холодная и дождливая погода, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.
«11 июня на улице пасмурно, накрапывает дождь, температура воздуха ровно 13 градусов. В течение дня метеоусловия в столичном регионе по-прежнему будут определяться влиянием южного циклона, поэтому сохранится облачная погода, пройдут кратковременные ливневые дожди, местами возможны грозы», — уточнил Тишковец на своей странице в Instagram.
Он добавил, что температура в Москве днем составит 17-19 градусов тепла, а в Подмосковье от 15-20, что на несколько градусов ниже климатической нормы июня. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 мм ртутного столба.
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