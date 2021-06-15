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Полицию и Росгвардию привлекут для контроля за соблюдением масочного режима в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июня 2021, 11:28
В Подмосковье по 20 июня действует обязательный масочный режим в общественных местах, организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты. Для контроля за соблюдением антиковидных мер привлекут сотрудников полиции, Росгвардии и инспекторов ДПС. Об этом информрует пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Все уполномоченные организации проверят соблюдение требования о ношении средств индивидуальной защиты в магазинах, аптеках, транспорте, местах общего пользования МКД, медорганизациях, такси, а также на всех предприятиях, которые продолжают свою работу.
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