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Сбор за услуги ЖКХ в Люберцах в июне составил 41%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июня 2021, 11:28
Процент сбора за услуги ЖКХ в Люберцах составил 41%, рассказала на оперативном совещании в администрации заместитель начальника управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.
«Общий процент сбора за услуги ЖКХ на 11 июня составил 41%. Текущий процент сбора - 27, оплаты за предыдущий период - 14%», - сообщила Мотыль.
По ее словам, для удобства жителей 11 июня был открыт новый клиентский офис по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом 37к4.
«Прием жителей осуществляется два раза в неделю. В понедельник с 8:30 до 17:30, в пятницу - с 8:30 до 16:30», - завершила она.
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