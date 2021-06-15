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Глава Подольска призвал горожан соблюдать масочный режим в общественных местах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июня 2021, 11:30
Глава Подольска Николай Пестов призвал горожан по-прежнему соблюдать масочный режим в общественных местах, рассказал он на своей странице в соцсети Instagram.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остается напряженной. В Подольске с марта 2020 года зарегистрирован 11 271 случай заболевания COVID–19. Это 8 место в Московской области по абсолютным значениям и 35 место в расчете на 100 тысяч населения.
«В последние дни резко возросло число госпитализаций. Вакцинация от коронавирусной инфекции поможет сохранить здоровье. Но для выработки коллективного иммунитета этого еще недостаточно. Прошу в общественных местах, на транспорте беречь себя и окружающих и соблюдать масочный режим. В ситуации обострения заболеваемости это крайне актуально», - сообщил Пестов.
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