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Жители 2 поселков Люберец могут задать вопросы начальнику теруправления 1 и 8 июля
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Общество — 30 Июня 2021, 12:06
Жители поселков Малаховка и Красково городского округа Люберцы 1 и 8 июля могут задать свои вопросы начальнику теруправления администрации муниципалитета Ольге Байковой во время личного приема. Об этом информирует пресс-служба администрации округа.
Личный прием жителей Малаховки начальником территориального управления Малаховка-Красково Ольгой Байковой состоится 1 июля с 15:00. Запись на него проводится в приемной по телефону: 8(495)501-05-22.
В Краскове прием пройдет 8 июля с 15:00. Запись стартует с 5 июля в приемной по телефону: 8(495)501-55-90.
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