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Пандус установили в подъезде дома по улице Некрасова в Балашихе по просьбе жителей
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Общество — 30 Июня 2021, 12:07
По просьбе жителей в одном из подъездов дома по улице Некрасова в подмосковной Балашихе появился пандус, свою инициативу они выдвинули на сайте движения общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город», информируется на сайте администрации муниципалитета.
Просьбу горожан поддержали, и спустя месяц людям с ограниченными возможностями здоровья, а также мамам с колясками стало гораздо удобнее спускаться и подниматься по лестнице в подъезде. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проконтролировал исполнение их инициативы.
«Жители дома сообщили, что им нужен пандус на первом этаже. Инициатива жителей была реализована. Мы с коллегами пришли посмотреть уже выполненную работу. Был сделан откидной пандус», – сообщил Ефимов.
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