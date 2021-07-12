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Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу финалистов конкурса «Моя страна – моя Россия»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июля 2021, 14:50
В очный этап конкурса «Моя страна — Моя Россия» — проекта платформы «Россия — страна возможностей» — прошли 34 жителя Московской области. Таким образом, регион вошел в тройку лидеров по числу финалистов состязания, информирует пресс-служба платформы.
Теперь финалистам предстоит очно защитить свои проектные инициативы. Московскую область на очном этапе представят 20 финалистов в возрасте от 18 до 35 лет (2 возрастная категория) и 14 участников в категории до 17 лет.
Они представят проекты в номинациях «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», «Мои открытые университеты», «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)» и других тематических направлениях.
Всего заочную экспертную оценку прошли 762 участника всероссийского конкурса. А заявки подавали 90 тыс. человек из всех регионов России и ряда зарубежный стран, среди них: Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, США, Великобритания и другие.
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