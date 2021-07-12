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Более 2 тыс встреч провели с жителями Подмосковья по соцгазификации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июля 2021, 14:51
В Подмосковье провели 2121 встречу с жителями по программе социальной газификации, это больше, чем планировалось, рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«Мы в целом по области идем с опережением (числа – ред.) встреч с жителями. Сегодня у нас 115 тыс. жителей было вовлечено в эти встречи, и 102% (плана по числу встреч – ред.) мы выполнили», — сказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он уточнил, что в то же время в некоторых округах провели меньше встреч с жителями, чем планировалось. Это округа Егорьевск и Зарайск, Лотошино, Химки, Солнечногорск и Электрогорск.
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