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О роли партнера при родах расскажут в Королеве 14 июля
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Общество — 12 Июля 2021, 14:52
Бесплатная лекция о роли партнера при родах пройдет 14 июля в рамках работы «Школы мам» в роддоме Королева, рассказали «РИАМО в Королеве» в городской больнице.
Начнется лекция в 15:00 в конференц-зале королевского роддома. Помощник в родах, доула Анжелика Бинкина расскажет о роли будущего папы при родах, как на самом деле помогать женщине, разъяснит, как влияет присутствие партнера на исход родов, расскажет о программе «мягких родов» в роддоме Королева.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой количество мест ограничено. Посещение лекции строго по предварительной записи в масках.
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