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Школу на Бородинском бульваре Подольска снабдят оборудованием на 80% до конца июля
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Общество — 13 Июля 2021, 14:06
Новую школу на Бородинском бульваре подмосковного Подольска снабдят оборудованием на 80% до конца июля, информируется на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.
Общеобразовательную школу на 1 100 мест на Бородинском бульваре, 9 начали оснащать оборудованием. В настоящее время в школу доставили мягкие стулья, стулья для сидения на металлическом каркасе, мебель для пищеблока (холодильное, посудомоечное, тепловое оборудование), поддоны из нержавеющей стали, стеллажи, а также медицинский инвентарь. Поставки ведутся плотным графиком. К концу июля планируется снабдить школу оборудованием на 80%.
В ходе совещания председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский распорядился усилить контроль над процедурами по оснащению и завершению строительства образовательных школ в срок. Строительство данной школы вошло в завершающую стадию. Готовность объекта составляет 87%.
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