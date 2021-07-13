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Пруд в поселке Люберец начнут чистить от бытового мусора и валежника 14 июля
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Общество — 13 Июля 2021, 14:08
С 14 июля в поселке Томилино городского округа Люберцы начнут очистку пруда по улице Кантемира от бытового мусора, валежника и топляка, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
В 2021 году администрацией Люберец совместно с министерством экологии и природопользования Московской области в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017-2026 гг.» будет проведена очистка Томилинского пруда. Подрядная организация приступит к работам с 14 июля.
Запланированы расчистка берегов от кустарников, сухостоя, спил деревьев в аварийном состоянии, обрезка деревьев, удаление кустарниковой растительности, уборка валежника. Из водоема также извлекут крупногабаритные предметы, топляк. Уберут бытовой мусор и ликвидируют прочие источники загрязнения.
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