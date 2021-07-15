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Больницы Подмосковья закупили свыше 100 единиц гинекологического оборудования в 2021 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июля 2021, 15:34
Более 100 единиц гинекологического оборудования закупили в больницы Подмосковья в 2021 году, речь идет о кольпоскопах, цистоскопах и других приборах для диагностики патологий репродуктивных органов, информирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Еще эти препараты помогают оценивать состояние здоровья мочевыводящей системы. Медтехника приобретена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.
«Современное медицинское оборудование необходимо для проведения качественной диагностики. С начала года мы закупили 103 единицы гинекологического оборудования. Новые аппараты получат более 40 медорганизаций», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
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