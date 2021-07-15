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Глава Люберец призвал жителей выдвинуть инициативы по развитию Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июля 2021, 15:36
Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий обратился к горожанам с просьбой выдвинуть свои инициативы для подготовки программы по развитию Московской области, информирует пресс-служба администрации округа.
«По инициативе губернатора Андрея Воробьева до 12 августа текущего года в Московской области проходит сбор инициатив жителей для подготовки программы по развитию региона. Ключевой девиз программы: «Подмосковье - территория перемен». Дорогие друзья! Призываю вас не оставаться в стороне! Ведь только сообща мы сможем сделать наш Люберецкий край и Подмосковье лучше», - уточнил Ружицкий.
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