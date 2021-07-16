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Фасад обновили у гимназии №18 в поселке Томилино Люберец
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Общество — 16 Июля 2021, 12:03
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во время выездного совещания проверил ход ремонта в гимназии №18 в поселке Томилино, в учебном заведении уже обновили фасад, информирует пресс-служба администрации округа.
«Лето – время масштабной подготовки школ и детских садов к новому учебному году! В этом учебном заведении уже обновили фасад, заменили оконные рамы, полностью отремонтировали кровлю, сделали водосток», – уточнил Ружицкий.
Он подчеркнул, что в 2021 году за счет средств муниципального бюджета в рамках подготовки к новому учебному году проведут ремонтные работы, благоустройство территорий во всех образовательных учреждениях на общую сумму 158 млн рублей.
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