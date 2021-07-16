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Скейт‑парк начали обустраивать в Котельниках
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Общество — 16 Июля 2021, 12:05
В Котельниках началось обустройство первого в городе скейт-парка, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках национального проекта в микрорайоне Силикат на территории стадиона «Русские газоны - Котельники» началось обустройство скейт-парка общей площадью 390 кв. м.
Спортивная площадка будет 30 м в длину и 13 м в ширину, также на ней будут располагаться 6 специальных фигур, включающих в себя рампы, спайны, подиумы и рейлы. Жители смогут кататься на роликах, скейтбордах, самокатах и спортивных велосипедах.
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