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Пассажиры Мосметро сэкономили более 200 млн рублей благодаря акции «Время ранних»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2021, 11:53
Свыше 200 млн рублей удалось сэкономить пассажирам столичной подземки с помощью акции «Время ранних», которая действует на «розовой» и «фиолетовой» ветках столичной подземки, информирует пресс-служба Дептранса Москвы.
Таким образом, проект помог разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию в утренние пиковые часы на 6,7%.
Оплатить проезд в московском метро со скидкой 50% можно с открытия подземки до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Кроме того, цена проезда снижена на ж/д из Подмосковья до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала. В результате около 500 человек перестали пересаживаться на Выхино в час пик.
«Акция «Время ранних» демонстрирует свою востребованность у жителей. Благодаря проекту в утренние часы пик на Таганско-Краснопресненской линии стало свободнее на 6,7%. Дополнительно разгрузить линию помогло снижение стоимости проезда на железной дороге», — уточнил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
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