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По предписанию Госадмтехнадзора скосили траву на 520 территориях Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Июля 2021, 11:51
В ходе надзорных мероприятий по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора на 520 территориях общественных пространств и дворов Подмосковья скосили траву, информирует пресс-служба ведомства.
Инспекторы ведомства постоянно следят за состоянием газонов и участков с зелеными насаждениями, а также за своевременным выполнением работ в городских округах Московской области.
В соответствии с региональным законодательством, высота травы не должна превышать 20 см. Несоблюдение нормативов считается административным правонарушением.
Ранее в приложении «Проверки Подмосковья» появился новый раздел для контроля за покосом травы в 14 тыс. дворов региона. Сервис позволяет сотрудникам органов местного самоуправления и управляющим компаниям фиксировать состояние газонов, определять необходимость приведения их в порядок и фотографировать выполнение работ.
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