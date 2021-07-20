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13 школ Люберец оснастят современным оборудованием к учебному году
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Общество — 20 Июля 2021, 11:52
Компьютерное, мультимедийное и презентационное оборудование установят в 13 школах городского округа Люберцы до начала нового учебного года, рассказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в Люберцах ведется работа по оснащению образовательных организаций современным и технологичным оборудованием. Для внедрения цифровой образовательной среды в 13 школах - №№1, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 28, 46, 48, 52, 59, ИТЛ - будет осуществлена поставка компьютерного, мультимедийного и презентационного оборудования до начала нового учебного года», - сообщил Ружицкий.
Также в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» во всех образовательных организациях округа обновят материально-техническую базу.
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