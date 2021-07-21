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В МосОблЕИРЦ Люберец сменился поставщик услуги «добровольное страхование»
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Общество — 21 Июля 2021, 12:05
В МосОблЕИРЦ сменился поставщик услуги «добровольное страхование» для жителей многоквартирных домов городского округа Люберцы (кроме домов, находящихся под управлением ООО «ПИК-Комфорт»), рассказал заместитель главы муниципалитета Василий Власов.
«С июля 2021 года исполнителя услуги ООО «МСК «АйАйСи» сменила страховая компания ООО «Согласие». Услуга «добровольное страхование» включается в платежные документы МосОблЕИРЦ на основании договора, заключенного с ООО «Согласие». Услуга не обязательна к оплате, приобретение страховки зависит только от волеизъявления собственника. Долг по услуге не начисляется», - уточнил Власов.
Чтобы застраховать жилье, в квитанции нужно поставить галочку в поле «Итого к оплате за все услуги счета с учетом добровольного страхования» и внести сумму, достаточную для оплаты жилищно-коммунальных услуг и страховки. Если внесенная сумма меньше требуемой, жилье не будет застраховано, а излишек будет направлен в счет аванса за услуги ЖКХ. После оплаты жилье считается застрахованным с 1-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты.
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