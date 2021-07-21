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Андрей Воробьев вручил сертификаты на соципотеку подмосковным врачам
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Июля 2021, 12:06
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» подмосковным врачам, информирует корреспондент РИАМО.
«Мы традиционно на этой набережной встречаемся с людьми благородных профессий. Сегодня для меня большая честь - встречаться с вами, с медиками, и <...> вручить вам сертификаты. А наши коллеги будут сопровождать вас, ответят на все вопросы», - сказал Воробьев.
Он уточнил, что социальная ипотека позволяет планировать будущее.
Вручение сертификатов
Сертификаты на участие в программе «Социальная ипотека» получили участковый врач-терапевт Мытищинской городской клинической больницы Любовь Баранова, участковый врач-педиатр Королевской городской больницы Екатерина Барышева.
«Спасибо большое за такую программу. Я переехала в Московскую область из другого региона. И выбрала ваш регион неслучайно», - отметила Барышева.
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