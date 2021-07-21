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Жителям Люберец могут оказать помощь в борьбе со взяточничеством должностных лиц
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Июля 2021, 12:07
Жители городского округа Люберцы могут получить в органах внутренних дел консультацию и профессиональную помощь в борьбе со взяточничеством должностных лиц, информирует МУ МВД России «Люберецкое».
«Если вы столкнулись со взяточничеством и произволом любого должностного лица в открытой или скрытой форме, вам необходимо обратиться к нам. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» дадут необходимые консультации и окажут профессиональную помощь в каждом конкретном случае», - сказано в сообщении.
В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников правоохранительных органов горожанам нужно обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности.
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