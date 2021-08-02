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В Подмосковье предложили ввести профилактику выгорания среди медработников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Августа 2021, 14:41
Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов предложил ввести в Подмосковье психологическую практику по борьбе с выгоранием медиков, информирует корреспондент РИАМО.
«Если говорить о сотрудниках, они, конечно, сейчас эмоционально выгорели. <...> Мы приглашали коуч-тренера, психолога. На полгода число обращений сильно снизилось. Хотелось бы предложить на уровне области такие мероприятия предусмотреть, потому что это очень важно», - сообщил Осипов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он отметил, что также медикам помогают различные социальные программы, в том числе социальная ипотека и различные доплаты.
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