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В Подмосковье закупили 473 электрокардиографа для бригад скорой помощи
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Августа 2021, 14:51
Для полного укомплектования бригад скорой помощи в Подмосковье закупили 473 электрокардиографа, рассказала заместитель председателя правительства области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
«С 15 марта мы запустили «Кардиопульт», на текущий момент 167 автомобилей оснащено электрокардиографами с возможностью дистанционной передачей ЭКГ на центральную диспетчерскую, где кардиолог может принять решение о госпитализации пациента», — уточнила Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.
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