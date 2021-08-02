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Жители Подмосковья стали более чем в 2 раза чаще задавать вопросы о медуслугах в 2021 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Августа 2021, 14:51
В 1 полугодии 2021 года число обращений жителей Подмосковья на портал «Добродел» по медицинским вопросам выросло более чем в 2,3 раза, сообщила заместитель председателя правительства области - министр здравоохранения Светлана Стригункова.
Показатель сравнили с количеством обращений за аналогичный период 2020 года.
«Значительная часть обращений связана с недоинформированностью граждан о правилах и способах записи к узким специалистам, необходимым требованиям получения QR-кодов», - сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.
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