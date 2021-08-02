02августа 2021
понедельник
|
ГИБДД Подольска до 8 августа проконтролирует перевозку опасных грузов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Августа 2021, 14:52
Сотрудники ГИБДД Подольска в рамках профилактического мероприятия со 2 по 8 августа проверят транспортные средства, перевозящие опасные грузы, информируется в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».
В целях профилактики ДТП при осуществлении перевозок опасных грузов со 2 по 8 августа на территории городского округа Подольск проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ в данной сфере.
В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверят транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов. Как показала практика, по-прежнему многие организации, осуществляющие перевозку опасных грузов, допускают нарушения ПДД.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +27 +29
вечером +21 +23 ночью +19 +21
Котировки
Партнеры