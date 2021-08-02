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Почти 70 детей‑сирот проживают в замещающих семьях в Дзержинском
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Августа 2021, 14:52
В подмосковном Дзержинском в замещающих семьях проживают 67 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, информирует пресс-служба министерства образования Московской области.
А в подмосковных Котельниках в замещающих семьях проживают 68 детей-сирот.
«Приоритетной работой для нас является устройство детей-сирот в замещающие семьи. В Подмосковье будущие приемные родители могут получить бесплатную консультацию у специалистов органов опеки и служб сопровождения замещающих семей, а также воспользоваться мобильным приложением «Усыновление в Московской области», – сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.
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