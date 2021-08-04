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В Мытищах 2 несовершеннолетних вернут в семьи
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Общество — 4 Августа 2021, 12:10
В городском округе Мытищи состоялось очередное заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, информируется на сайте администрации горокруга.
На мероприятии был заслушан отчет «О работе МБУ МЦ «Импульс» по организации досуга и занятости молодежи, входящей в «группу риска». Также был рассмотрен ряд важных контрольных вопросов: информация отделения новорожденных ГБУЗ МО «МГКБ» о необходимости постановки на контроль и оказания медико-социальной помощи матерям и новорожденным детям; положение дел в семьях, где дети изъяты и находятся в государственных учреждениях.
По 2 детям принято решение о возвращении в семьи. По одному ребенку принято решение отложить вопрос возвращения в семью на месяц в связи с невыполнением матерью некоторых рекомендаций комиссии. В ходе заседания рассмотрено 73 персональных дела, 36 из которых на несовершеннолетних.
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