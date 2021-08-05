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Число газовых заправок вырастет вдвое в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Августа 2021, 11:57
На территории Подмосковья работают 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, вскоре их число увеличится в 2 раза, информирует пресс-служба министерства энергетики региона.
В рамках реализации госпрограммы РФ «Развитие энергетики» области выделят субсидию в размере 201,6 млн рублей на реализацию мероприятий по строительству еще 10 газовых заправок.
По указанной субсидии и с учетом софинансирования правительством Московской области планируется увеличить количество данных заправок вдвое.
«В целях создания комфортной городской среды и заботы об экологии в регионе министерством энергетики Московской области проводятся работы по развитию рынка газомоторного топлива. Реализуемый на АГНКС природный газ является привлекательной альтернативой нефтяным видам топлива в силу своих экономических, экологических и технологических преимуществ», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.
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