05августа 2021
четверг
|
Новая школа в деревне Болтино Мытищ откроется 1 сентября
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Августа 2021, 11:57
Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров вместе со своим замом Михаилом Годиным проинспектировал возведение школы на 600 учеников в деревне Болтино, ее готовят к открытию в День знаний.
Годин в своем Instagram-аккаунте сообщил, что застройщик получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, готовится вся необходимая документация для передачи объекта в муниципалитет. Новая школа построена в рамках выполнения застройщиком ООО «СФД» обязательств по инвестиционному контракту на строительство ЖК «Мытищи Lite». Муниципальный контроль за ходом строительства осуществлялся на всех этапах возведения нового здания.
Годин сообщил , что застройщику осталось устранить мелкие замечания от управления образования, чтобы 1 сентября ребята из школы №29 приступили к учебе в новом здании. Школа в Болтине станет вторым корпусом Беляниновской школы, которая на данный момент работает почти с двойной загрузкой по отношению к проектной мощности.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +18 +20 ночью +16 +18
Котировки
Партнеры