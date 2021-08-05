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Водопроводные сети промывают на улице Маяковского в Балашихе
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Общество — 5 Августа 2021, 11:58
Балашихинский «Водоканал» в четверг проводит промывку сетей водоснабжения на улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный, на время работ могут временно изменяться органолептические показатели воды, информируется на сайте предприятия.
С 9:00 до окончания работ проводится плановая промывка водопроводных сетей по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный.
Работы проведут в жилых домах на улице Маяковского, 9, 9 корп. 1, 9Д, 10, 11, 11Б, 12, 12 стр. 1, 13, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, 16, 16 стр. 1, 16Б, 16В, 16Г, 16Д, 17, 18, 18 стр. 1, 19, 20, 20А, 20В, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 42 стр. 1.
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