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Новый аппарат УЗИ появился в поликлинике микрорайона Авиационный в Домодедове
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Общество — 5 Августа 2021, 11:58
В поликлинику микрорайона Авиационный подмосковного Домодедова поступил новый аппарат УЗИ экспертного класса, сказано в группе Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».
Аппарат установили для работы врачебно-летной экспертной комиссии в рамках региональной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».
За последние 3 года в ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница» поступило порядка 170 единиц техники, в том числе диагностическое медоборудование.
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