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Горячую воду отключат в микрорайоне Климовск и поселке МИС Подольска с 9 по 19 августа
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Общество — 6 Августа 2021, 11:48
Горячую воду отключат с 9 по 19 августа в микрорайоне Климовск в части Гривно и в поселке МИС Подольска, информирует управляющая компания МУП «СЕЗ».
В многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением не будут подавать горячую воду из-за того, что ресурсоснабжающие организации планируют ремонтно-профилактические работы в котельных.
Предприятия приносят извинения за неудобства.
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