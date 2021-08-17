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Предприятие Королева стало одним из лучших по организации уличного освещения
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Общество — 17 Августа 2021, 13:33
Предприятие «Автобытдор» из Королева стало одним из лучших в Подмосковье по организации уличного освещения, информирует пресс-служба городского координационного совета.
Министерство благоустройства Московской области составило рейтинг организаций, эксплуатирующих системы наружного освещения в регионе по итогам работы во 2 квартале текущего года. Эксплуатирующей организации присваиваются «звезды» как показатель качества предоставляемых услуг. Рейтинг возглавили организации с максимальным количество «звезд», среди них и МБУ «Автобытдор».
Компании оценивались по пятнадцати критериям, среди которых – скорость устранения нарушений, наличие достаточного количества техники и персонала и количество жалоб жителей на неисправные фонари, нарушения в работе систем наружного освещения.
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