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Информация о том, что сбежавшего из ИВС Мавриди заметили в Подольске, не подтвердилась
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Общество — 19 Августа 2021, 12:59
Информация о том, что сбежавшего из ИВС в Истре подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Александра Мавриди заметили в округе, не соответствует действительности, проинформировали «РИАМО в Подольске» в пресс-службе УМВД России по Подольску.
Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что в Подольске заметили мужчину, похожего на Мавриди. Он последний из 5 беглецов, кого еще не удалось найти. В отдел полиции Подольска обратилась женщина, которая заявила, что видела человека, похожего на разыскиваемого преступника.
«Данная информация не подтвердилась», - сообщили в пресс-службе.
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