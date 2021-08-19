19августа 2021
четверг
|
50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Августа 2021, 13:00
50 рейсов задержаны или отменены в 3 аэропортах Москвы и подмосковном Жуковском днем в четверг, исходя из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внукове девять рейсов задержаны, десять отменены. В Домодедове 10 рейсов задержаны, 2 отменены. В Шереметьеве 6 рейсов задержали, еще 9 отменили.
По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменили 2 рейса, еще 2 задержали.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
вечером +18 +20 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры