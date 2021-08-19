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Жители Москвы и области стали чаще возвращать онлайн‑покупки через почтовые отделения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Августа 2021, 13:01
За 6 месяцев 2021 года жители Москвы и Подмосковья в 4 раза чаще возвращали товары онлайн-магазинов из почтовых отделений, чем за тот же период 2020 года, информирует пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».
Услуга «Легкий возврат» дает возможность покупателям интернет-магазинов быстро и бесплатно вернуть товар из любого почтового отделения Московского региона. Главное условие – продавец должен быть подключен к данному сервису.
В настоящее время в список «Почты России» входят более 1,2 тыс. торговых сетей, среди них AliExpress, Ozon и H&M.
Услуга работает следующим образом: покупатель получает от магазина уникальный трек-номер, который при возникновении необходимости вернуть товар позволит сделать это в 3 шага: получить трек-номер, упаковать отправление и отнести в ближайший почтовый офис. Чек или иные документы не нужны, заполнять в отделении ничего не потребуется.
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