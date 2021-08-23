23августа 2021
понедельник
|
Названы популярные темы обращений жителей Подмосковья к властям в соцсетях за неделю
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 23 Августа 2021, 12:54
За прошедшую неделю жители Подмосковья в соцсетях стали чаще сообщать о темах, касающихся вывоза мусора и других вопросов ЖКХ, рассказала министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.
«По дорогам и транспорту количество обращений не изменилось. Большинство сообщений связано с ремонтом дорог и тротуаров. Количество обращений по благоустройству также не изменилось», — сообщила Анастасия Звягина на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.
Она добавила, что число оперативно решаемых обращений жителей выросло на 50%. Среди них лидируют заявки, связанные с ремонтом детских и спортивных площадок. Также увеличилось на 8% количество обращений жителей по вопросам ЖКХ. Число обращений по вывозу мусора выросло на 19%.
Ранее Воробьев обращал внимание местных властей на то, что необходимо быть чуткими к запросам жителей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +19 +21
вечером +13 +15 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры