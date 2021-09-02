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Универсальная лор‑установка появилась в детской поликлинике Люберец
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Общество — 2 Сентября 2021, 13:15
В детскую поликлинику №1 городского округа Люберцы поступила универсальная лор-установка, рассказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Он посетил с рабочим визитом медучреждение, осмотрел новое оборудование.
«При поддержке правительства Московской области лечебные учреждения городского округа Люберцы дооснащают новым современным оборудованием. Детская поликлиника №1 рассчитана на 300 посещений в смену, здесь работает дневной стационар на 15 коек. Для учреждения была закуплена универсальная лор-установка. Аппарат занимает минимум места в кабинете врача, мобильный, многофункциональный, удобный для медика и пациента. На собственном опыте убедился, что в наши дни ходить к ЛОРу легко и приятно», - сообщил Ружицкий.
Он подчеркнул, что всего в текущем году в Московский областной центр охраны материнства и детства Люберец запланирована поставка 31 единицы оборудования.
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