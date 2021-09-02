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141 избирательный участок будет работать в Подольске во время выборов в сентябре
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Общество — 2 Сентября 2021, 13:15
Во время предстоящих выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы 17-19 сентября в городском округе Подольск будет функционировать 141 избирательный участок, проинформировали в пресс-службе администрации округа.
Из них 139 постоянных участков, а 2 будут работать в местах временного пребывания избирателей. Это Подольская областная клиническая больница (в этот же участок входит Подольский роддом и Детская клиническая больница) и Окружной военный госпиталь. Всего в работе участковых избирательных комиссий будут задействованы около 1,5 тыс. человек.
Для профилактики Covid-19 все участковые избирательные комиссии получат средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, антисептики как для рук, так и для поверхностей, одноразовые ручки, которые избиратель получит на участке и заберет с собой. Также будут предоставлены одноразовые стаканы и питьевая вода.
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